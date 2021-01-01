98% украинских товаров получили свободный доступ на рынок Великобритании

С 1 января 2021 года 98% всех украинских товаров получили свободный доступ на рынок Великобритании. Об этом сообщается на Правительственном портале со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Фото: ua.112.ua

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С 2023 года для Украины станут доступны и остальные 2% категорий товаров.

О чем соглашение

Речь идет о заключенном недавно двухстороннем торговом соглашении между правительствами Украины и Великобритании. Согласно тексту документа, украинские предприятия получат возможность продавать до 98% национальной продукции на рынке Соединенного Королевства.

По замыслу правительств стран, соглашение призвано существенно улучшить баланс и структуру двусторонней торговли, а также заложить основу будущего тесного сотрудничества и партнерства между представителями бизнеса.

Министерство экономики продолжает разработку проектов договоров с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

Среди других результатов международного сотрудничества — активизация работы по «промышленному безвизу», что предоставит дополнительные торговые преференции для украинских экспортеров, и признание украинской системы сертификации семян странами ЕС, что позволит Украине полноправно участвовать в международной торговле семенами.

«Это шаг к признанию того, что украинская аграрная продукция будет и в дальнейшем расширять свое присутствие на европейском рынке», — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Ранее

Британский парламент подавляющим большинством голосов 30 декабря одобрил торговую сделку Великобритании с ЕС, которая будет применяться после Brexit — выхода страны из состава Европейского союза. За несколько часов до этого соглашение поддержала Палата общин — 521 голосом против 73. Позже в этот же день сделка была одобрена королевой Елизаветой II.

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Источник: МинФин