Предпраздничный день на валютном рынке: будет ли новый взлет курса

Предпраздничный четверг на валютном рынке пройдет в два этапа.

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В первой половине дня перед тремя выходными — клиенты будут очень активно закрывать свои валютные сделки с целью успеть провести свои расчеты этой датой и гарантированно закрыть платежи. После обеда активность на межбанке резко снизится и в основном уже на торгах останутся только спекулянты и те банки, кому надо закрыть собственные операции по валютной позиции. Их будет немного и поэтому общая статистика торгов за день снизится.

По прогнозам «Минфина» объем операций на торгах 24 декабря вряд ли превысит порог в $ 130−150 млн при совершении до 380- 440 сделок.

Кроме фактора предстоящих трехдневных праздников — на поведение участников торгов повлияет еще и достаточно высокий уровень неопределенности по дальнейшему поведению курса в ближайшее время.

С одной стороны — завершение года всегда чревато ситуативными перекосами спроса и предложения за счет выхода на торги крупных и мелких игроков со сделками по закрытию отчетного периода. Это добавляет разнонаправленности по поведению курса в это время.

С другой стороны — этот год из-за короновируса специфический и особой активности со стороны импортеров по закупке предновогодних товаров не наблюдается. Многие сократили закупки импортных товаров на опасениях предстоящего в январе локдауна и низкой покупательной способности населения, а многие вообще пострадали от происходящего и закрылись. Это налагает отпечаток на общее поведение межбанка в такой обычно напряженный на валютном рынке предновогодний период.

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Кроме этого, начинается время выплат основных возмещений НДС экспортерам, что снижает предложение ими валютной выручки и работает против гривны. Разнонаправленность целей и задач крупных игроков сегодня будет приводить к продолжению достаточно существенных колебаний котировок в первой половине дня.

При нехватке валюты — мы снова увидим НБУ на торгах с интервенцией по продаже доллара(как это было во вторник и среду).Если же ситуация будет более-менее спокойная — регулятор предпочтет наблюдать за происходящим со стороны. Спекулянты продолжат попытки покачать курс в первой половине сессии, но также снизят свою активность после обеда.

Курсы межбанка по прогнозу «Минфина» 24 декабря будут в пределах: доллар — коридор 28,30 — 28,55 гривен, евро — коридор 34,35 — 34,80 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,15 -28,55 гривен при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 копеек, а в банках до 25 копеек.

Евро: в банках коридор 34,10 — 34,80 гривен при спреде до 30 копеек, а в обменках финкомпаний коридор в пределах 34,15 — 34,60 при спреде от 15 до 25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 28,10 — 28,25 и продажа 28,40 — 28,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,15 — 28,20 гривен и продажа 28,34 — 28,40.

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Источник: МинФин