«Минфин» возглавил рейтинг самых эффективных деловых интернет-медиа

Сайт «Минфин» возглавил рейтинг деловых СМИ, составленный Центром контент-анализа.

8

Данные собирались за период 1 августа — 31 октября. Выборка составила 190 медиабрендов, которые сравнивались в своих тематических нишах.

Читайте также: «Минфин» возглавил рейтинг украинских финансовых СМИ за полгода

Посещаемость — это количество уникальных визитов на сайт. Данные собирались с Similar Web.

«Качественная» посещаемость — сумма органического, социального и поискового трафиков, кроме реферального, который медиа часто закупают (Similar Web).

Команда «Минфина» благодарна читателям за доверие и интерес к нашим материалам, за ваши блоги, комментарии, конструктивную критику и предложения. Мы стараемся улучшать качество контента, освещать самые актуальные и интересные для вас темы.

«Минфин» постоянно развивается. За 2020 год команда портала обновила депозитный каталог, запустила раздел с онлайн-кредитами и расширила продуктовую линейку «Бонуса от Минфина».

Также «Минфин» запустил собственный YouTube-канал, где регулярно делится полезными финансовыми новостями, советами об инвестициях, прогнозами курса и обзорами банковских продуктов.

Читайте также: Привет, 2020! Как изменился «Минфин» за последний год

«Минфин» запустил новый сервис для API курсов валют — Minfin for Developers. Это расширенный сервис с API курсов валют. Он предоставляет банковские данные, которые обновляются в режиме реального времени, используя пять источников: курсы валют от НБУ, котировки межбанка, а также курсы банков, обменников и платежных систем Visa i Mastercard. Сервис будет полезен всем, кто ищет актуальные, быстро обновляющиеся и проверенные банковские данные.

Будем рады общаться с вами также в соцсетях:

Telegram-канал «Минфин»

Telegram-канал «Экономика и коронавирус«

Facebook-страница «Минфин»

YouTube-канал

Спасибо, что читаете и помогаете становиться лучше. Для нас это очень ценно!

Как составляли рейтинг

Влиятельность СМИ измеряли по семи параметрам: «Посещаемость», «Цитируемость», «Охват упоминаний», «Качественная посещаемость», «Facebook-взаимодействия», «Instagram-взаимодействия», «YouTube-взаимодействия».

• Посещаемость — это количество уникальных визитов на сайт. Данные собирались с Similar Web.

• «Качественная» посещаемость — сумма органического, социального и поискового трафиков, за исключением реферального, который медиа часто закупают(Similar Web).

• Цитируемость — количество упоминаний медиабрендов другими СМИ, то есть количество публикаций всех медиа, в которых они ссылались на это издание как на первоисточник, по данным мониторинговой системы «Библиотека».

• Охват ссылок — суммарное количество контактов с аудиторией всех публикаций со ссылками на это медиа как на первоисточник. Без учета самоцитирования. Определялся по методикам Центра контент-анализа.

• Взаимодействие с социальными сетями. В Facebook и Instagram — это количество реакций под сообщениями, а в YouTube — количество просмотров. Данные собирались с Fanpage Karma.

Все данные собирались за период 1 августа — 31 октября.

В экспертном опросе приняло участие восемь экспертов, среди которых — главные редакторы, владельцы медиа, пиарщики, медиааналитики.

Источник: МинФин