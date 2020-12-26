Курс биткоина впервые в истории поднялся выше $25 тысяч

В ночь на 26 декабря курс биткоина установил новый максимум. Об этом пишет РБК.

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Что происходило на бирже

Цена первой криптовалюты на Coinbase, Bitfinex и других ведущих торговых площадках достигала $ 25 тыс., на бирже Binance — незначительно превышала этот уровень.

Затем котировки BTC снизились до текущего значения в $ 24,8 тыс. За последние сутки монета подорожала на 5,4%, с начала года — на 244%.

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Рынок криптовалют

Среди альткоинов существенный рост за последние 24 часа показал Litecoin. Его курс за сутки вырос на 20%, до $ 130, в моменте поднимаясь до $ 132.

Таким образом актив обновил максимум с июня 2019 года, тогда LTC дорожал до $ 145.

Токен XRP за последние сутки показал отрицательную динамику.

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Источник: МинФин