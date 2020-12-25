Киевсовет принял бюджет на 2021 год. Куда и сколько уйдет денег

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год. Такое решение в четверг, 24 декабря, поддержали 74 депутата. Также Киевсовет принял Программу экономического и социального развития столицы на 2021−2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

1

Доходы и расходы бюджета

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы — около 57,8 млрд.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная защита.

Читайте также: Бюджет Киева на 2021 предусматривает 59 млрд доходов

Куда пойдут средства

Основным направлением финансирования является сфера образования — на нее выделили 24,7 млрд грн. Это — 43% от всех расходов городского бюджета.

Кроме того, в смете Киева запланировали:

на транспорт и дорожное хозяйство — 8,7 млрд грн;

на здравоохранение — почти 6,2 млрд грн;

социальная защита — 5,1 млрд грн;

ЖКХ — почти 3,8 млрд грн;

культуру и искусство — около 1,6 млрд грн;

физической культуре и спорте — почти 1,3 млрд грн;

обслуживание местного долга — 415,5 млн рн;

строительство — 235,2 млн грн.

Уменьшение расходов на медицину по сравнению с предыдущими годами мэр Киева Виталий Кличко объяснил тем, что с апреля этого года, согласно медицинской реформе, медучреждения столицы финансируются Национальной службой здоровья Украины.

Читайте также: Бюджет Киева недополучил 5 млрд из-за пандемии

То есть, сегодня больницы финансирует непосредственно государство. Из Государственного бюджета финансируют, в частности, приобретение медикаментов, оплату питания, выплату зарплаты врачам.

Откуда деньги в бюджете

Доходная часть бюджета будет сформирована за счет следующих поступлений:

НДФЛ — 27,6 млрд грн;

местные налоги — 13,8 млрд грн;

трансферты — 7,5 млрд грн;

акцизный налог — 2 млрд грн;

средства от продажи земли — почти 850 млн грн;

другие поступления — 8,2 млрд грн.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале

Источник: МинФин