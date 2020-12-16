ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет рекордную сумму — почти 51,44 миллиарда (дополнена)

Министерство финансов на аукционе 15 декабря привлекло в бюджет 51,439 млрд грн по курсу НБУ от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщило Министерство финансов на официальном сайте.

Фото: finclub.net

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Какие облигации предложили инвесторам

Минфин предложил инвесторам гривневые ОВГЗ со сроком обращения 3, 6, 7 месяцев, 1 год, 1,5 года, 3 и 5 лет.

Валютные ОВГЗ предлагались со сроком обращения 1 год.

Средневзвешенная доходность по проданным ОВГЗ составила:

56,7 млн евро – под 2,5%, срок погашения 04.11.2021;

266,1 млн дол. – под 3,8%, срок погашения 21.10.2021;

3,06 млрд грн – под 12,18%, срок погашения 26.02.2025;

2,77 млрд грн – под 11,98%, срок погашения 01.11.2023;

3,83 млрд грн – под 11,70%, срок погашения 11.05.2022;

6,73 млрд грн – под 11,56%, срок погашения 27.10.2021;

11,35 млрд грн – под 10,75%, срок погашения 21.07.2021;

10,1 млрд грн – под 10,50%, срок погашения 16.06.2021;

4,23 млрд грн – под 10,00%, срок погашения 03.03.2021.

От размещения гривневых ОВГЗ в бюджет поступит 42,1 млрд грн. От ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, — $266 млн и 56,7 млн евро соответственно.

«42 млрд грн сегодня собрал Минфин от размещения гривневых ОВГЗ. Это вдвое больше предыдущего рекорда (12 мая 2020 года)», — прокомментировал сегодняшний аукцион главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов на своей странице в фейсбуке.

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Напомним, на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 12 мая Минфин привлек в госбюджет 19 391 млн грн.

Кто купил ОВГЗ

«То, что сегодня будет удачное размещение ОВГЗ на крупную сумму, было ожидаемо. Но что размещение будет на 51 млрд грн, а это рекорд за всю историю аукционов, конечно, стало сюрпризом», — рассказал «Минфину» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, такой успех был обеспечен несколькими факторами. Во-первых, Минфин предложил облигации и в гривне, и в валюте. Во-вторых, доходность госбумаг выросла и это привлекло нерезидентов. «Но основной фактор — это общемировые тренды. Сейчас фонды инвестируют в валюты развивающихся стран. Также свою роль сыграли договоренности Украины с ЕС. Это стало сигналом для инвесторов», — убежден Фурса.

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«Существенную часть бумаг взяли нерезиденты. Это отлично видно по результатам сегодняшних торгов на межбанке, объем которых в Bloomberg достиг $321 млн. Нерезиденты активно продавали валюту, чтобы рассчитаться за ОВГЗ. Спрос формировали и банки. Нынешние ставки – отличный мотиватор. Тем более на фоне сверхликвидности в банковской системе и грядущего январского локдауна, который будет сдерживать деловую активность, а значит и кредитование», — прокомментировал итоги аукциона советник председателя правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий.

Он отметил, что кроме высоких ставок по ОВГЗ нерезидентов привлекает и сама гривна. «В среднесрочной перспективе она будет укрепляться, что прямо увеличивает итоговую доходность для иностранных держателей гривневого долга», — прогнозирует банкир.

Правительство уложилось в срок

Только в начале месяца премьер-министр Денис Шмыгаль назвал суммы, которые правительство намерено привлечь на внутреннем и внешнем рынках.

«Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд гривен, на внешнем — около $1 млрд», — уточнил премьер-министр. И пообещал это сделать до 15 декабря.

Правительство уложилось точно в срок. В субботу, 12 декабря, стало известно, что Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на $600 млн под 6,2%. А 15 декабря привлекло на внутреннем рынке более 50 млрд грн.

Следующие аукционы Минфина должны состояться 22-го и 29-го декабря.

Минфин одалживает дорого

Большинство сегодняшних выпусков — доразмещение старых серий. Только теперь доходности выросли.

К примеру, базовое размещение облигаций UA4000207989 проводилось под 9,63%, а сейчас – 10,75%. Серия UA4000213300 размещалась под 10,42%, а 15 декабря – 11,56%.

По мнению экспертов, на аукционах в декабре Минфин продолжит занимать деньги под высокие ставки.

«Ставки будут оставаться достаточно высокими, давая банкам достаточную премию к стоимости кредитов рефинансирования, а нерезидентам — достаточную компенсацию валютного риска», — прогнозирует старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

«Если будет необходимость в привлечении средств, то ставки, вероятно, еще вырастут», — допускает управляющий активами Универ Андрей Руденко.

Что было раньше

По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в ноябре увеличился на 11,45 млрд грн (+ 1,3%), а за 11 месяцев — на 76,1 млрд грн (+ 9,2%) до 898,8 млрд грн.

ОВГЗ-портфель в Нацбанке в ноябре остался на том же уровне, а за 11 месяцев он уменьшился на 12,5 млрд грн (-3,7%) до 324,6 млрд грн.

Объем ОВГЗ в портфеле банков в ноябре вырос на 12,8 млрд грн (+ 2,9%), а за 11 месяцев — на 123 млрд грн (+ 36,8%) до 457,2 млрд грн.

ОВГЗ-портфель у нерезидентов за прошлый месяц сократился на 3,8 млрд грн (-4,8%), а за 11 месяцев — на 41,2 млрд грн (-35,6%) до 74,6 млрд грн.

Объем ОВГЗ в портфеле юрлиц в ноябре увеличился на 1,9 млрд грн (+ 6,1%), а за 11 месяцев — на 7,6 млрд грн (+ 29,1%) до 33,6 млрд грн.

ОВГЗ-портфель у физлиц за прошлый месяц вырос на 0,54 млрд грн (+ 6,5%), а за 11 месяцев уменьшился на 0,78 млрд грн (-8,1%) до 8,8 млрд грн.​

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Источник: МинФин