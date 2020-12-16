Как будут работать банки на Новый год

Банки в Украине будут работать по расписанию выходных дней, которые определило правительство.

Фото: tsn.ua

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График работы банков

Поэтому 31 декабря 2020 года — рабочий день, однако банки будут работать в сокращенном режиме, поэтому все финансовые вопросы рекомендуется закрыть до 14:00. Все операции, осуществленные позднее этого времени, будут проведены только 4 января.

Так что банки будут работать полный рабочий день 4 и 5 января, а вот 6 января рабочий день сократят на час.

Источник: МинФин