«Минус три». Нацбанк прекратил деятельность трех финучреждений

Национальный банк исключил из государственного реестра финансовых учреждений три компании по их собственной инициативе. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Аннулированные лицензии

ООО «Кредитное учреждение «Кредит Коммерц»

ООО «Финансовая компания «Монополиум Финанс»

ООО «Финансово-кредитная группа «Чайка».

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг принял эти решения на заседании 11 декабря.

Кредитное учреждение «Кредит Коммерц» имело одну лицензию — предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. По состоянию на 30 сентября объем активов финучреждения составлял 10,7 млн грн или 0,006% от общего объема активов финкомпаний.

ФК «Монополиум Финанс» имела три лицензии — предоставление гарантий и поручительств, предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, и услуг по факторингу. По состоянию на 30 сентября объем активов компании составил 403,9 млн грн или 0,2% от общего объема активов финкомпаний.

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Финансово-кредитная группа «Чайка» имела одну лицензию — предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. По состоянию на 30 сентября объем активов финучреждения составил 5,9 млн грн или 0,003% от общего объема активов финкомпаний.

Предыстория

В начале декабря Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг в восемнадцати финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений

Источник: МинФин