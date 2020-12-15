Кабмин ввел список новых карантинных ограничений в Украине. Они заработают с 19 декабря
Кабинет министров ввел список карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря 2020 года на всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Фото: rbc.ua
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Что будет запрещено
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Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
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Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
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Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.
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Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
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Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
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Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается)
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Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается):
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Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.
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Самовольное оставление места изоляции или обсервации.
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Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не придерживается дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти).
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Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.
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Перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).
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Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания 3 организацией досуга.
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Размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра.
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Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, а не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты.
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Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями.
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Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).
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Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.
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Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.
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Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, родовспоможения, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь).
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Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.
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Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.
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Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
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Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).
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Источник: МинФин