Кабмин ввел список новых карантинных ограничений в Украине. Они заработают с 19 декабря

Кабинет министров ввел список карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря 2020 года на всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Фото: rbc.ua

0

Что будет запрещено

Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Читайте также: Локдаун в Украине введут с 8 по 24 января. Какие ограничения будут действовать

Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается)

Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Самовольное оставление места изоляции или обсервации.

Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не придерживается дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти).

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.

Перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).

Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания 3 организацией досуга.

Размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра.

Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, а не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты.