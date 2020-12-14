Главное за понедельник: новый банк-банкрот, как торговать на фондовом рынке и ужесточение карантина с 19 декабря

Где отдохнуть на новогодние праздники

В этом году из-за коронавируса украинцам доступны немногие направления для новогоднего отдыха. И все же можно выбрать отдых по душе – на лыжах или на пляже. «Минфин» разбирался, как, где и почем смогут отдохнуть украинцы на новогодние праздники.

Остатки на корсчетах банков Украины резко выросли

Остатки средств на корсчетах банков резко увеличились по сравнению с пятницей 11 декабря. Они выросли на 52,54% – до 88,984 млрд грн на 14 декабря.

Мисто Банк отнесен к категории неплатежеспособных

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

Стратегии торговли на фондовом рынке (видео)

В этом выпуске «Жить на проценты» «Минфин» продолжает тему о фондовом рынке и разбирает, какие существуют стратегии торговли и какую из них лучше всего выбрать начинающим инвесторам.

Кабмин ввел список новых карантинных ограничений в Украине. Они заработают с 19 декабря

Кабинет Министров ввел список карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря 2020 года на всей территории Украины.

Источник: МинФин