Главное за понедельник: новый банк-банкрот, как торговать на фондовом рынке и ужесточение карантина с 19 декабря
Где отдохнуть на новогодние праздники
В этом году из-за коронавируса украинцам доступны немногие направления для новогоднего отдыха. И все же можно выбрать отдых по душе – на лыжах или на пляже. «Минфин» разбирался, как, где и почем смогут отдохнуть украинцы на новогодние праздники.
Остатки на корсчетах банков Украины резко выросли
Остатки средств на корсчетах банков резко увеличились по сравнению с пятницей 11 декабря. Они выросли на 52,54% – до 88,984 млрд грн на 14 декабря.
Мисто Банк отнесен к категории неплатежеспособных
Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.
Стратегии торговли на фондовом рынке (видео)
В этом выпуске «Жить на проценты» «Минфин» продолжает тему о фондовом рынке и разбирает, какие существуют стратегии торговли и какую из них лучше всего выбрать начинающим инвесторам.
Кабмин ввел список новых карантинных ограничений в Украине. Они заработают с 19 декабря
Кабинет Министров ввел список карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря 2020 года на всей территории Украины.
Источник: МинФин