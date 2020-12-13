Всемирный банк предоставляет Украине кредит $300 миллионов для соцвыплат

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере $300 млн для Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии covid-19. Об этом сообщает Finbalance.

Фото: rbc.ua

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Дополнительное финансирование

«Дополнительное финансирование укрепит предоставление социальной помощи малообеспеченным семьям через соответствующую государственную программу социальной помощи с целью недопущения попадания 1 млн граждан Украины за черту бедности в результате пандемии covid-19. Решение о первом Дополнительном финансировании в размере $ 150 млн было принято 30 апреля 2020 года», — отмечают во Всемирном банке.

Бедность в Украине

По прогнозам Всемирного банка, из-за последствий пандемии уровень бедности в Украине может вырасти на 4%, достигнув к концу 2020 года около 23%.

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«Выделенные средства помогут Украине профинансировать неотложные меры в сфере социальной защиты по преодолению последствий пандемии covid-19, которые предусматривают экстренные денежные выплаты тем гражданам и домохозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода в результате пандемии. Выплаты семьям с низким уровнем дохода будут осуществляться по действующей программе государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Кроме того, заем поддержит укрепление системы социальной защиты в Украине в последующие годы. По оценкам Всемирного банка, 60% граждан Украины, находящихся на грани бедности из-за экономических последствий вспышки covid-19, пока не является получателями социальной помощи по одной из существующих программ социальной защиты», — констатируют во Всемирном банке.

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Напомним

Ранее стало известно, что Всемирный банк выделит $100 млн Минздраву для закупки вакцин от covid-19 и оборудования больниц.

Кто еще обещал помощь Украине​

Европейский инвестиционный банк может одолжить Украине 40 млн евро на приобретение необходимого медицинского оборудования для преодоления COVID-19.

Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн, из них $35 млн будут направлены на поддержку медицинской отрасли.

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Министерство здравоохранения разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн.

Ранее США выделили Украине целевую помощь в размере $1,2 млн на борьбу с коронавирусом.

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Источник: МинФин