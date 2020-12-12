За эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионов

По данным Нацбанка, в период с 7 по 11 декабря регулятор купил на межбанке $79 млн. Об этом сообщается в статистике НБУ.

Фото: kurs.com.ua

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Валюту Нацбанк покупал по единому курсу.

Всего с начала года НБУ выкупил на межбанке $4,63 млрд, а продал $3,8 млрд.

Валютные интервенции НБУ

Ранее

Последний раз НБУ выходил на межбанк со 2 по 6 ноября. Тогда регулятор продал на межбанке $70 млн и приобрел $41 млн. В указанную неделю Нацбанк вышел на межбанк впервые после почти полуторамесячного перерыва.

Регулятор приобрел $41 млн в рамках интервенций по единому курсу и аналогично продал $50 млн. Еще $20 млн продал по выбору лучшей цены купли-продажи.

Справочно

11 декабря наличный курс доллара составлял 27,95 грн, продажи – 28,24 грн. Курс покупки евро составил 33,73 грн, продажи – 34,26 грн. К закрытию межбанка стоимость доллара составляла 27,95/27,97. Стоимость евро – 33,86/33,89.

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Источник: МинФин