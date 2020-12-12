Средний доход работников в странах ЕС сократился на 5,2% из-за пандемии

Потери среднего дохода работников в странах ЕС составляют 5,2% по сравнению с 2019 годом. Такими данными поделился Евростат в исследовании Covid-19 impact on employment income.

Фото: russian.rt.com

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Что происходило

Последствия карантина из-за пандемии коронавируса привели к беспрецедентному росту числа безработных и рабочих мест.

Согласно данным статистической службы ЕС, причинами такого сокращения стали нерабочие дни, а также сокращение рабочего времени при локдауне и росте числа безработных.

Эволюция среднего дохода от занятости по 27 странам ЕС, евро

Где пострадали больше

Больше всего пострадали работники тех стран, экономика которых была ориентирована на туризм. В значительной степени пострадал и сектор ресторанных услуг и отелей, где наблюдается снижение доходов на 20%.

Данные свидетельствуют, что кризис затронул в основном людей с низкими доходами. Сокращение больше всего происходили в нескольких группах риска – это молодежь (16-24 лет) и временные работники.

Потеря дохода работников до и после пандемии,% потери дохода между 2019 и 2020 годами

Как правительства помогают своим гражданам

Государственные программы, в основном, компенсируют потерю дохода во время пандемии. Подобные схемы действуют в 25 странах, однако в 10 из них сотрудники получают компенсацию как от государства, так и от компании, в которой работают.

В некоторых странах сотрудники получают фиксированный размер помощи от государства (Греция, Хорватия и Мальта), а в других – процент от дохода. В среднем такой процент составляет от 1% до 5%.

Потеря дохода от занятости по группам доходов,% общей потери дохода между 2019 и 2020 годами

Ранее

В июле – октябре 2020 года ВВП еврозоны взлетел на рекордные 12,5% относительно 2-го квартала. В годовом выражении экономика региона сократилась за этот период на 4,3%.

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Источник: МинФин