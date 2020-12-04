SkyUp открыла продажи билетов на семь новых маршрутов
Авиакомпания SkyUp открыла продажи на семь новых маршрутов из Киева, Львова и Харькова. Об это сообщается на сайте авиакомпании.
Фото: informator.press
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Откуда и куда полетим
Согласно данным системы бронирования авиакомпании, она начнет обслуживать новые направления со вступлением в силу летнего расписания 2021 года.
Из Киева SkyUp полетит в Гданьск, варшавский аэропорт Модлин, Малагу, Родос и Кос.
Из Львова и Харькова новые рейсы лоу-кост начнет выполнять на Родос.
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Новые летние рейсы 2021 года
Ранее
Авиакомпания анонсировала, что намерена выполнять международные полеты по 60 маршрутам в 21 страну мира в летней навигации 2021 года.
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О SkyUp
Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году. Учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
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Источник: МинФин