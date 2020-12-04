SkyUp открыла продажи билетов на семь новых маршрутов

Авиакомпания SkyUp открыла продажи на семь новых маршрутов из Киева, Львова и Харькова. Об это сообщается на сайте авиакомпании.

Фото: informator.press

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Откуда и куда полетим

Согласно данным системы бронирования авиакомпании, она начнет обслуживать новые направления со вступлением в силу летнего расписания 2021 года.

Из Киева SkyUp полетит в Гданьск, варшавский аэропорт Модлин, Малагу, Родос и Кос.

Из Львова и Харькова новые рейсы лоу-кост начнет выполнять на Родос.

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Новые летние рейсы 2021 года

Киев – Гданьск: с 29 марта три раза в неделю, билеты от 1537 грн в одну сторону

Киев – Варшава Модлин: с 28 марта пять раз в неделю, билеты от 627 грн в одну сторону

Киев – Малага: с 29 мая два раза в неделю, билеты от 3670 грн в одну сторону

Киев – Родос: с 30 апреля, два-четыре рейса в неделю, билеты от 3954 грн в одну сторону

Львов – Родос: с 25 мая раз в неделю, билеты от 3923 грн в одну сторону

Харьков – Родос: с 1 мая раз в неделю, билеты от 4022 грн в одну сторону

Киев – Кос: с 29 мая два раза в неделю, билеты от 3954 грн в одну сторону

Ранее

Авиакомпания анонсировала, что намерена выполнять международные полеты по 60 маршрутам в 21 страну мира в летней навигации 2021 года.

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О SkyUp

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году. Учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Источник: МинФин