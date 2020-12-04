Финансы

SkyUp открыла продажи билетов на семь новых маршрутов

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Авиакомпания SkyUp открыла продажи на семь новых маршрутов из Киева, Львова и Харькова. Об это сообщается на сайте авиакомпании.

Фото: informator.press

0

Откуда и куда полетим

Согласно данным системы бронирования авиакомпании, она начнет обслуживать новые направления со вступлением в силу летнего расписания 2021 года.

Из Киева SkyUp полетит в Гданьск, варшавский аэропорт Модлин, Малагу, Родос и Кос.

Из Львова и Харькова новые рейсы лоу-кост начнет выполнять на Родос.

Читайте также: SkyUp анонсировала новый авиамаршрут — в Берлин

Новые летние рейсы 2021 года

  • Киев – Гданьск: с 29 марта три раза в неделю, билеты от 1537 грн в одну сторону
  • Киев – Варшава Модлин: с 28 марта пять раз в неделю, билеты от 627 грн в одну сторону
  • Киев – Малага: с 29 мая два раза в неделю, билеты от 3670 грн в одну сторону
  • Киев – Родос: с 30 апреля, два-четыре рейса в неделю, билеты от 3954 грн в одну сторону
  • Львов – Родос: с 25 мая раз в неделю, билеты от 3923 грн в одну сторону
  • Харьков – Родос: с 1 мая раз в неделю, билеты от 4022 грн в одну сторону
  • Киев – Кос: с 29 мая два раза в неделю, билеты от 3954 грн в одну сторону

    • Ранее

    Авиакомпания анонсировала, что намерена выполнять международные полеты по 60 маршрутам в 21 страну мира в летней навигации 2021 года.

    Читайте также: SkyUp возобновила рейсы Киев — Ереван — Киев

    О SkyUp

    Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году. Учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

    Страхование от COVID-19. Выплата в 50000 гривен

    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
    0 0 1 минута чтения
    Photo of Admin

    Admin

    Материалы по теме

    Китай развернул свой флаг на Луне

    1 час ago

    Рада возобновила наказание за недостоверное декларирование

    1 час ago

    Искусственный интеллект задал Путину неожиданный вопрос (видео)

    2 часа ago

    Детей погибших военных будут бесплатно кормить

    2 часа ago

    Добавить комментарий

    Back to top button