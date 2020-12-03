Финансы
Закрытие межбанка: доллар стремительно упал. Вместе с евро
К закрытию межбанка все валюты показали падение в двузначных цифрах. Так, доллар потерял на обеих операциях по 17 копеек, евро — 18 копеек на покупке и 17 копеек на продаже.
Фото: lesechos.fr
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Валюта
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Открытие 02 декабря
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Закрытие 02 декабря
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Изменения
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доллар
|28,47/28,49
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28,30/28,32
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17/17
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евро
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34,36/34,38
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34,18/34,21
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18/17
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рубль
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0,3765/0,3769
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0,3751/0,3756
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14/13
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,4700-28,4900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,3604-34,3845 грн/евро, торги по рублю – 0,3765-0,3769 грн/рубль.
Источник: МинФин