Закрытие межбанка: доллар стремительно упал. Вместе с евро

К закрытию межбанка все валюты показали падение в двузначных цифрах. Так, доллар потерял на обеих операциях по 17 копеек, евро — 18 копеек на покупке и 17 копеек на продаже.

Фото: lesechos.fr

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Валюта Открытие 02 декабря Закрытие 02 декабря Изменения доллар 28,47/28,49 28,30/28,32 17/17 евро 34,36/34,38 34,18/34,21 18/17 рубль 0,3765/0,3769 0,3751/0,3756 14/13

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,4700-28,4900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,3604-34,3845 грн/евро, торги по рублю – 0,3765-0,3769 грн/рубль.

Источник: МинФин