Финансы

Закрытие межбанка: доллар стремительно упал. Вместе с евро

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К закрытию межбанка все валюты показали падение в двузначных цифрах. Так, доллар потерял на обеих операциях по 17 копеек, евро — 18 копеек на покупке и 17 копеек на продаже.

Фото: lesechos.fr

8

Валюта

Открытие 02 декабря

Закрытие 02 декабря

Изменения

доллар

 28,47/28,49

28,30/28,32

17/17

евро

34,36/34,38

34,18/34,21

18/17

рубль

0,3765/0,3769

0,3751/0,3756

14/13

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,4700-28,4900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,3604-34,3845 грн/евро, торги по рублю – 0,3765-0,3769 грн/рубль.

Источник: МинФин

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