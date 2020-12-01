В октябре госбюджет выполнен со значительным дефицитом в сумме 30,4 миллиарда

В октябре 2020 года, второй месяц подряд, государственный бюджет выполнен со значительным дефицитом – 30,4 млрд грн. Продолжалось и стремительное увеличение расходов – на 33,5% г/г. Об этом говорится в Обзоре макроэкономики за ноябрь, представленный на сайте НБУ.

Фото: glavcom.ua

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Статистические данные

Увеличение доходов (на 9,1% г/г) поддерживалось прежде всего за счет внутренних налоговых поступлений на фоне дальнейшего оживления торговли, ускорения роста номинальных заработных плат, лучшего администрирования отдельных налогов.

Динамика роста расходов государственного бюджета наблюдалась по таким приоритетным направлениям, как здравоохранение, социальная защита, дорожное хозяйство, тогда как в других – рост несколько замедлился.

В результате сводный бюджет выполнен с существенным дефицитом.

Основные показатели государственного бюджета, млрд грн

Взносы в годовую смену доходов госбюджета, п. п.

Дефицит сформирован прежде всего из-за дальнейшего ускорения роста расходов. Таким образом, и дальше наращивались расходы на социальную защиту, дорожное хозяйство и здравоохранение (в частности увеличились расходы на противоэпидемические мероприятия и доплаты медицинским работникам). В то же время по другим направлениям (образование, оборона и т. д.) рост расходов несколько замедлился.

Взносы в годовую смену расходов государственного бюджета, п. п.

Однако несмотря на значительный размер дефицита государственного бюджета в январе – октябре, он значительно меньше по сравнению с запланированным на год.

Сальдо государственного бюджета, млрд грн

Местные бюджеты в октябре были почти сбалансированы под воздействием медленного увеличения расходов и лучших собственных доходов. В итоге сводный бюджет выполнен с дефицитом.

Основные показатели местных бюджетов, % г/г

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Источник: МинФин