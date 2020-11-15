Алмазы из воздуха: британский мультимиллионер начал выращивать драгоценные камни

Основатель компании Ecotricity, поставщика экологически чистой энергии, Дейл Винс открывает производство первых в мире алмазов с нулевым воздействием на окружающую среду, сообщает The Guardian.

Фото: bbc.com

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Как создаются алмазы

Дейл Винс утверждает, что разработал единственные в мире алмазы, которые производятся из углерода, воды и энергии, получаемой от возобновляемых источников. Алмазы буквально произведены из воздуха и получили сертификацию Международного гемологического института (IGI).

В основе создания алмазов лежит процесс, который именуется химическим осаждением из газовой фазы. Для этого в реактор («мельницу») помещается так называемое алмазное зерно — микроскопический центр кристаллизации. К нему в камеру добавляют обогащенный углеродом метан и нагревают до 800 градусов. Углеродные элементы постепенно связываются с зерном, создавая алмаз, идентичный камню, которому нужны были бы миллиарды лет, чтобы самостоятельно образоваться на земле.

Винс пообещал получать углекислый газ непосредственно из воздуха, а водород, необходимый для производства метана — путем расщепления молекул дождевой воды с помощью электролизной машины, работающей на возобновляемых источниках энергии.

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Какой будет добыча

По словам Винса, его новое предприятие Sky Diamonds будет производить 200 каратов алмазов в месяц в течение 2021 года, однако потенциально производство можно расширить до 1000 карат в месяц.

Бизнесмен отмечает, что добыча всего одного карата (0,2 г) традиционного алмаза приводит к использованию 3890 л воды и производства 108 кг выбросов углекислого газа. Кроме этого, добыча алмазов связана с военными конфликтами на территории Африки.

Алмазы будут доступны для предварительного заказа в начале следующего года, и спрос наверняка будет высокий: экологический след, который тянется за горнодобывающей промышленностью, постепенно заставляет людей отказываться от природных камней и обращать свое внимание на выращенные в лаборатории.

Винс заявил, что надеется бросить вызов традиционной алмазодобывающей отрасли, которая наносит «непоправимый вред» окружающей среде. По его словам, он еще не определился с ценой на экологически безопасные драгоценные камни.

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Что известно о Дейле Винсе

Для Дейла Винса Sky Diamonds — очередной экологический проект.

Экс-хиппи Винс — основатель Ecotricity, крупнейшей энергетической компании Великобритании, специализирующейся на ветряной энергетике. Кроме того, он владелец Forest Green Rovers — «первого британского веганского футбольного клуба»: никто из игроков и тренерского персонала команды не употребляет мяса, не продается оно и во время матчей на стадионе.

Напомним

«Минфин» писал о закрытии крупнейшего в мире рудника розовых алмазов Аргайл в Австралии после исчерпания запасов драгоценных камней. Это сделает редкие камни еще дороже.

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Источник: МинФин