IТ-отрасль Украины уже потеряла около $200 миллионов из-за кризиса

За 2-й и 3-й кварталы этого года IТ-отрасль Украины недополучила около $200 млн, а темп роста экспорта стал самым низким с 2014 года. Основной причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, пишет BRDO.

Фото: delo.ua

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Кризис и другие факторы влияния на отрасль

Экспорт украинских ИТ-услуг демонстрирует положительную динамику в течение последних девяти лет. Однако темп роста снизился во 2 квартале.

Кроме кризиса, среди причин замедления развития IТ-отрасли называют:

уменьшение спроса на услуги вследствие финансовых проблем заказчиков;

невозможность для рабочих выполнять обязанности из-за заболевания;

уменьшение производительности из-за карантинных ограничений.

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Показатели 3 квартала свидетельствуют о частичном восстановлении темпов роста экспорта.

Восстановится ли объем экспорта в 4-м квартале

По оптимистичному прогнозу, в 4 квартале темпы роста экспорта IT-услуг восстановится на 25,8%. В результате экспорт составит $ 1,5 млрд в 4 квартале и $ 5,1 млрд по результатам года. То есть возрастет на 23%.

По пессимистическому сценарию, негативное влияние пандемии будет пролонгировано в 4 квартале, а поэтому падение сохранится и составит 2% к предыдущему кварталу. Экспорт составит $1,2 млрд в 4 квартале и $4,6 млрд по результатам года. То есть возрастет на 11%.

По реалистичному сценарию, экспорт составит $1,3 млрд в 4 квартале, и $ 4,9 млрд по результатам года, то есть вырастет на 19%.

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Напомним

В начале сентября президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.

Указом президента правительство в трехмесячный срок должно было разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об: упрощение налогообложения; либерализации трудовых отношений; усилении защиты от неправомерного вмешательства в работу IT-компаний.

Источник: МинФин