IТ-отрасль Украины уже потеряла около $200 миллионов из-за кризиса
За 2-й и 3-й кварталы этого года IТ-отрасль Украины недополучила около $200 млн, а темп роста экспорта стал самым низким с 2014 года. Основной причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, пишет BRDO.
Фото: delo.ua
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Кризис и другие факторы влияния на отрасль
Экспорт украинских ИТ-услуг демонстрирует положительную динамику в течение последних девяти лет. Однако темп роста снизился во 2 квартале.
Кроме кризиса, среди причин замедления развития IТ-отрасли называют:
- уменьшение спроса на услуги вследствие финансовых проблем заказчиков;
- невозможность для рабочих выполнять обязанности из-за заболевания;
- уменьшение производительности из-за карантинных ограничений.
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Показатели 3 квартала свидетельствуют о частичном восстановлении темпов роста экспорта.
Восстановится ли объем экспорта в 4-м квартале
- По оптимистичному прогнозу, в 4 квартале темпы роста экспорта IT-услуг восстановится на 25,8%. В результате экспорт составит $ 1,5 млрд в 4 квартале и $ 5,1 млрд по результатам года. То есть возрастет на 23%.
- По пессимистическому сценарию, негативное влияние пандемии будет пролонгировано в 4 квартале, а поэтому падение сохранится и составит 2% к предыдущему кварталу. Экспорт составит $1,2 млрд в 4 квартале и $4,6 млрд по результатам года. То есть возрастет на 11%.
- По реалистичному сценарию, экспорт составит $1,3 млрд в 4 квартале, и $ 4,9 млрд по результатам года, то есть вырастет на 19%.
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Напомним
- В начале сентября президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.
- Указом президента правительство в трехмесячный срок должно было разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об: упрощение налогообложения; либерализации трудовых отношений; усилении защиты от неправомерного вмешательства в работу IT-компаний.
Источник: МинФин