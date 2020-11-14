Финансы

Дефицит бюджета США в октябре удвоился

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Дефицит госбюджета США в октябре составил $284,071 млрд, что более чем вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($134,467 млрд). Об этом сообщило министерство финансов страны, пишет Mind.

Фото: kapital.kz

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Цифры бюджета в октябре

Доходы бюджета сократились на 3,2% — до $237,698 млрд. В том числе налоговые поступления уменьшились на 3% и составили $238 млрд.

При этом расходы подскочили на 37,3%, достигнув $521,769 млрд.

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Итоги года

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 финансового года, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года.

Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

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Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

Ранее сообщалось

  • Дефицит федерального бюджета США в 2020 фискальном году по состоянию на конец августа превысил рекордные $3 трлн. Тогда ожидалось, что в целом дефицит бюджета США 2020 года может достичь $3,3 трлн.
  • Дефицит бюджета обусловлен огромными суммами средств, которые правительство страны выделяло на помощь малому бизнесу и потерявшим работу из-за пандемии covid-19 гражданам.
  • Во время глобального финансового кризиса в 2009 году дефицит федерального бюджета США достиг $1,4 трлн.

Источник: МинФин

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