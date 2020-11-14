Абонплата за газ может вырасти на 30% с 1 января

В Украине с 1 января 2021 года всем пересчитают размер абонентской платы за газ. Новые тарифы еще не утверждены, но эксперты говорят, что в зависимости от региона рост может составить 30% и более. Об этом сообщает «Обозреватель».

Фото: epravda.com.ua

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С чем связан пересчет

Как пояснила член Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко, если в период с октября 2018-го по октябрь 2019-го вы использовали меньше голубого топлива, чем за аналогичный период 2019-2020 годов, суммы в платежках вырастут.

По ее словам, перерасчет связан с тем, что размер абонплаты привязан к объемам потребления каждого украинца.

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Как рассчитывают абонплату

Весь использованный за газовый год (с октября по октябрь) объем умножают на тариф конкретного облгаза и делят на 12 месяцев. Полученная сумма – абонплата.

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Новые тарифы еще не утверждены, но эксперты говорят, что в зависимости от региона рост может составить 30% и более.

Как взымается абонплата

Абонентская плата за газ взымается независимо от того, пользуетесь вы голубым топливом или нет. Если газ подключен – нужно платить.

Сумма абонплаты может расти даже при условии, что сам газ дешевеет. Ведь ремонт, оплата модернизации, зарплаты сотрудников и расходные материалы дорожают с каждым месяцем.

Напомним

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» с ноября повысила стоимость природного газа для населения на 25,7%.

С 1 ноября цена за м³ газа по месячному тарифу составляет 6,33 грн/м³ с НДС и без учета стоимости доставки газа. В октябре цена за м³ составляла 4,70 грн.

С ноября выросла также и стоимость газа по годовому тарифу. Газ по годовому тарифу будет стоить 6,45 грн/м³ (+18,7%). В октябрьском тарифе была установлена цена в 5,24 грн/м³.

Источник: МинФин