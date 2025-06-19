Як правильно садити огірки на городі: поради від аграріїв

У сучасних умовах зміни клімату та зростаючої потреби у продовольчій стабільності правильне вирощування овочів на присадибній ділянці перестає бути суто побутовим процесом і перетворюється на складний агротехнологічний цикл.

Про це повідомляє «ПЛ».

Особливої уваги заслуговує культура огірка, яка належить до вологолюбних та світлолюбних рослин із чутливістю до температурних коливань.

За інформацією Інституту овочівництва і баштанництва НААН України, оптимальні терміни висіву насіння у відкритий ґрунт коливаються залежно від регіону, але орієнтовно припадають на проміжок із 15 травня по 25 червня, за умови стабільної температури вище +15°C у нічні години.

Правильно підібрана глибина загортання насіння, яка не перевищує 3 см, є ключовим фактором успішного проростання. Не менш важливим вважається складання чіткої схеми посадки з урахуванням сорту, характеру вегетації та розгалуження.

Надмірна густота насаджень часто стає причиною низької врожайності через обмежену циркуляцію повітря та підвищену ймовірність грибкових інфекцій. Застосування органічних добрив, зокрема компосту або перегною, поряд із мінеральними добавками на етапі підготовки ґрунту, створює сприятливе середовище для укорінення і стимулювання росту.

Слід зазначити, що ефективний полив, бажано крапельного типу, у поєднанні з мульчуванням соломою або агроволокном, дозволяє підтримувати необхідний рівень вологості та захищає кореневу систему від температурного стресу.

Агрономи звертають увагу на необхідність вертикальної опори для витких сортів огірка, що сприяє аерації і зменшує контакт плодів із землею. Відтак правильна комбінація технічних дій, адаптованих до конкретних умов господарства, забезпечує не лише стабільну врожайність, а й знижує потребу у хімічних стимуляторах і захисті.

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