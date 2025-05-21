Які комахи будуть корисні на городі: незвичайні поради для аграріїв

Сучасна аграрна практика дедалі частіше відмовляється від агресивної хімії на користь біологічного підходу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однією з найбільш перспективних тактик захисту рослин у 2025 році вважається використання ентомофагів — корисних комах, які природним чином стримують чисельність шкідників. Експерти Інституту агроекології НААН наголошують: саме баланс між рослинністю та корисною фауною дозволяє зберегти врожай без шкоди для ґрунту та людини.

Відомо, що найкращими природними захисниками грядок є представники жуків, мух та осоподібних. Їхня здатність знищувати попелицю, трипсів, білокрилок та інших паразитів дозволяє значно скоротити потребу в отрутохімікатах.

Вони не лише борються з шкідниками, а й допомагають запиленню, особливо в умовах скорочення популяцій бджіл.

Щоб залучити таких помічників, варто правильно організувати простір: не знищувати природну рослинність на межах ділянок, не використовувати гербіциди у період цвітіння, а також створювати для комах сприятливе середовище.

У цьому контексті популярності набирає практика висадки рослин-приманок, таких як кріп, м’ята, фацелія або календула, які приваблюють ентомофагів та стимулюють їх розмноження.

Застосування живих захисників — це не лише економічно вигідно, а й відповідає екологічним стандартам нового покоління фермерства.

Універсальність біоінсектів робить їх незамінними як для промислових агрокомплексів, так і для невеликих приватних господарств. Ця модель стала частиною концепції «біологічного бар’єру», яку вже активно впроваджують фермери країн ЄС. Її успішне використання в Україні дозволить не лише підвищити врожайність, а й забезпечити довгострокову безпеку агросфери.

Що цікаво, експерти розповіли, які екзотичні рослини можуть прижитися на городі в Україні.