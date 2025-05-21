Які комахи будуть корисні на городі: незвичайні поради для аграріїв
Деякі комахи, дійсно, можуть принести користь городу, адже вони знищують тих, хто шкодить рослинам.
Сучасна аграрна практика дедалі частіше відмовляється від агресивної хімії на користь біологічного підходу.
Про це повідомляє «ПЛ».
Однією з найбільш перспективних тактик захисту рослин у 2025 році вважається використання ентомофагів — корисних комах, які природним чином стримують чисельність шкідників. Експерти Інституту агроекології НААН наголошують: саме баланс між рослинністю та корисною фауною дозволяє зберегти врожай без шкоди для ґрунту та людини.
Відомо, що найкращими природними захисниками грядок є представники жуків, мух та осоподібних. Їхня здатність знищувати попелицю, трипсів, білокрилок та інших паразитів дозволяє значно скоротити потребу в отрутохімікатах.
Вони не лише борються з шкідниками, а й допомагають запиленню, особливо в умовах скорочення популяцій бджіл.
Щоб залучити таких помічників, варто правильно організувати простір: не знищувати природну рослинність на межах ділянок, не використовувати гербіциди у період цвітіння, а також створювати для комах сприятливе середовище.
У цьому контексті популярності набирає практика висадки рослин-приманок, таких як кріп, м’ята, фацелія або календула, які приваблюють ентомофагів та стимулюють їх розмноження.
Застосування живих захисників — це не лише економічно вигідно, а й відповідає екологічним стандартам нового покоління фермерства.
Універсальність біоінсектів робить їх незамінними як для промислових агрокомплексів, так і для невеликих приватних господарств. Ця модель стала частиною концепції «біологічного бар’єру», яку вже активно впроваджують фермери країн ЄС. Її успішне використання в Україні дозволить не лише підвищити врожайність, а й забезпечити довгострокову безпеку агросфери.
Що цікаво, експерти розповіли, які екзотичні рослини можуть прижитися на городі в Україні.