Меланія Трамп запускає власну криптовалюту: продовження сімейного проекту

Дружина новообраного президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, представила власну мемкриптовалюту.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Меланію Трамп.

За даними BBC, її токен миттєво викликав ажіотаж на ринку: трейдери активно скуповували криптовалюту, що призвело до різкого стрибка ціни до 6 доларів і забезпечило ринкову капіталізацію понад 5 мільярдів доларів.

«Офіційний мем Меланії вже є! — вказала вона. — Ви вже можете купити $MELANIA».

На момент 12:00 за Києвом вартість мемкоїна вже досягла 10 доларів за одиницю.

Раніше Дональд Трамп запустив свій мемкоїн $Trump, який також привернув увагу інвесторів, забезпечивши багатомільярдну капіталізацію. Новий токен став частиною активної підготовки Трампа до вступу на посаду 47-го президента США, що заплановано на понеділок, 20 січня.

Варто зазначити, що мемкоїни часто створюються для підтримки популярних інтернет-трендів або мемів. Однак вони не мають внутрішньої цінності та вважаються високоризиковими інвестиціями через свою волатильність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна замінить долар на євро: НБУ розкрив план переходу.