З 1 січня в Україні запровадять нові правила для роботодавців: що відомо

Відповідний порядок встановлено наказом Міністерства охорони здоров’я України. Про це пише Первая Лента з посиланням на Соцпортал.

Кому зобов’яжуть пройти психіатричний огляд

Під категорію обов’язкових оглядів підпадають працівники, чия діяльність висуває особливі вимоги до психічного здоров’я. Відповідну категорію працівників мають підприємства, енергетичної та транспортної галузі, а також оборонного комплексу, працівників медичної та освітньої сфери, якщо їхня робота пов’язана з уразливими групами населення.

Психіатричний огляд включатиме оцінку психічного стану та виявлення вживання психоактивних речовин. Огляд проводитимуться під час прийняття на роботу, регулярно протягом трудової діяльності та позачергово, у разі потреби.

Проведення обстежень зможуть виконувати виключно лікарі-психіатри, які мають відповідну акредитацію, зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я, пройшли фахове навчання та працюють в уповноважених медичних закладах.

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