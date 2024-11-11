Кабмін відновить перевірки бізнесу в 2025 році: кого перевірятимуть в першу чергу

На засіданні 5 листопада Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови, якою регулюється державний нагляд і контроль у період воєнного стану. Як повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, з 1 січня 2025 року в Україні поновлять планові перевірки у кількох ключових сферах господарської діяльності. Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт «Вікка».

Рішення спрямоване на підвищення контролю над якістю лікарських засобів, обігом наркотичних речовин, а також дотриманням ліцензійних умов для фармацевтичного ринку. Зокрема, перевірять такі напрямки:

Контроль якості лікарських засобів. Після понад двох років припинення планових перевірок у період воєнного стану держава відновлює контроль за якістю ліків, що перебувають на ринку. Такі дії підвищать довіру до вітчизняної фармацевтики та гарантуватимуть безпеку для громадян.

Ліцензійні умови для рослин, що містять наркотичні речовини. Суб’єкти, що займаються культивуванням рослин, що внесені до першої таблиці списку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підпадають під державний нагляд. Контроль охоплюватиме всі стадій – від вирощування до реалізації продукції.

Перевірка обігу наркотичних засобів і прекурсорів. Державний нагляд включатиме перевірку на етапах розробки, виробництва, зберігання, транспортування та реалізацію наркотичних і психотропних речовин, що перебувають під суворим контролем відповідно до постанови від 6 квітня 2016 року № 282.

Ліцензування фармацевтичної діяльності. Не оминуть перевірки підприємства, які займаються виробництвом лікарських засобів, а також їх оптовою й роздрібною торгівлею. Крім того, відновляться вимоги щодо ліцензування імпорту лікарських засобів, визначені постановою від 30 листопада 2016 року № 929.

З 1 січня 2025 року підприємства, що працюють у цих сферах, мають бути готовими до відновлення перевірок та відповідати всім необхідним ліцензійним умовам та стандартам.

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