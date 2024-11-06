Бизнес

Макдоналдз в Україні впроваджує важливі зміни: що відомо

Макдоналдз в Україні вирішив перейти на паперові трубочки для напоїв та макшейків.

Арина Марченко Send an email 17 часов ago
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Макдоналдз
Макдоналдз в Україні впроваджує важливі зміни: що відомо

Ця ініціатива є важливим кроком у напрямку екологічності та дозволить зменшити використання пластику на понад 55 тонн щорічно.

Про це пише Первая Лента з посиланням на LIGA.net.

Коли будуть впроваждені зміни

Нові трубочки з’являться в усіх ресторанах мережі, коли повністю закінчаться пластикові. Екологічні трубочкивироблені з високоякісного паперу, який не деформується протягом тривалого часу та не має стороннього смаку. Паперові трубочки можна викидати у відповідну фракцію на сортувальних станціях у ресторанах мережі, щоб згодом їх могли переробити на сировину для повторного використання.

Варто зазначити, що раніше мережа відмовилася від пластикових столових приладів і кришечок для стаканів для замовлень у ресторанах, гумових рукавичок у виробничих зонах та паперових вкладишів для таць. У цьому місяці заклади розпочнуть перехід на обгортки для бургерів із жиростійким покриттям рослинного походження та стаканчики для максанді з формованого целюлозного волокна. Такі зміни дозволять зменшити використання пластику на 131 тонну, гуми — на 70 тонн, а паперу — на 100 тонн щорічно.

До 2025 року Макдоналдз збирається повністю перейти на пакування з поновлюваних матеріалів та вилучити з обігу одноразові пластикові прибори й кришки.

Раніше ПЛ писала про те, які стартапи будуть представляти Україну на AI Summit у США.

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Арина Марченко Send an email 17 часов ago
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