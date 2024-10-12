Які підприємства зможуть забронювати усіх працівників у жовтні

Йдеться про підприємства паливно-енергетичного комплексу, а також ті компанії, які обслуговують системи життєзабезпечення.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Інформатор.

В Міністерстві цифрової інформації повідомили, що частина критично важливих підприємств у жовтні 2024 року отримала право забронювати усіх працівників від мобілізації.

Зазначається, що низка підприємств, організацій та відомств може бронювати частину своїх співробітників від мобілізації, в той час як інші організації отримали можливість 100% бронювання. Серед них підприємства паливно-енергетичного комплексу і ті компанії, які обслуговують системи життєзабезпечення. Також в цю категорію входять підприємства, які будують фортифікаційні споруди.

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Як забронювати працівників

Бронюванням може займатися безпосередньо підприємство. Це можна зробити через державний портал «Дія». Для цього необхідно:

зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису юридичної особи;

вказати дані про працівників, яких хочете забронювати;

перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом. Якщо заяву подає уповноважена особа, її повинен підписати керівник підприємства.

Заяву буде опрацьована протягом доби. Стежити за статусом можна в особистому кабінеті. Повідомлення про результат підприємець отримає на електронну пошту та в розділ «Зверніть увагу».

Заявник отримає результат бронювання зі статусами працівників: заброньовано, не заброньовано (з поясненням), або не підлягає бронюванню.

Раніше ПЛ писала про те, як зареєструвати ФОП через «Дію».