Які підприємства зможуть забронювати усіх працівників у жовтні
Деякі українські підприємства у жовтні отримали можливість забронювати всіх своїх працівників.
Йдеться про підприємства паливно-енергетичного комплексу, а також ті компанії, які обслуговують системи життєзабезпечення.
Про це пише Первая Лента з посиланням на Інформатор.
В Міністерстві цифрової інформації повідомили, що частина критично важливих підприємств у жовтні 2024 року отримала право забронювати усіх працівників від мобілізації.
Зазначається, що низка підприємств, організацій та відомств може бронювати частину своїх співробітників від мобілізації, в той час як інші організації отримали можливість 100% бронювання. Серед них підприємства паливно-енергетичного комплексу і ті компанії, які обслуговують системи життєзабезпечення. Також в цю категорію входять підприємства, які будують фортифікаційні споруди.
Як забронювати працівників
Бронюванням може займатися безпосередньо підприємство. Це можна зробити через державний портал «Дія». Для цього необхідно:
- зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису юридичної особи;
- вказати дані про працівників, яких хочете забронювати;
- перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом. Якщо заяву подає уповноважена особа, її повинен підписати керівник підприємства.
Заяву буде опрацьована протягом доби. Стежити за статусом можна в особистому кабінеті. Повідомлення про результат підприємець отримає на електронну пошту та в розділ «Зверніть увагу».
Заявник отримає результат бронювання зі статусами працівників: заброньовано, не заброньовано (з поясненням), або не підлягає бронюванню.
Раніше ПЛ писала про те, як зареєструвати ФОП через «Дію».