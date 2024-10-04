Які підприємства можуть забронювати своїх працівників і як це зробити

Однак співробітники деяких підприємств можуть отримати бронь, якщо бізнес відповідає певним критеріям.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Як підприємствам забронювати своїх співробітників

Варто зазначити, що забронювати своїх працівників можуть компанії, які відповідають щонайменше трьом критеріям із шести можливих. Зокрема, це стосується підприємств:

які є резидентами «Дія.Сіті»;

мінімальна сума податків (сплачених державі) яких перевищує еквівалент 1,5 млн євро за податковий рік;

сума надходжень в іноземній валюті (окрім кредитів і позик) за звітний податковий рік перевищує 32 млн євро;

які не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

які мають розмір зарплат не нижче середніх по регіону;

включені до переліку об’єктів державної власності або ж важливих для забезпечення потреб територіальної громади.

У разі, якщо бізнес відповідає як мінімум трьом критеріям одночасно, він повинен надслати до Міністерства економіки та Генштабу ЗСУ список своїх співробітників (які є військовозобов’язаними), щоб їх забронювати.

Важливо знати, що бронювання під час дії воєнного стану стосується працівників критично важливих для української економіки підприємств. Однак у випадку, коли на цьому підприємстві працює за трудовим договором ФОП, він теж може отримати бронь.

Раніше ПЛ писала про те, як зареєструвати ФОП через «Дію».