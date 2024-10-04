Які підприємства можуть забронювати своїх працівників і як це зробити
В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що військозов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на службу до ЗСУ.
Однак співробітники деяких підприємств можуть отримати бронь, якщо бізнес відповідає певним критеріям.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на 24 канал.
Як підприємствам забронювати своїх співробітників
Варто зазначити, що забронювати своїх працівників можуть компанії, які відповідають щонайменше трьом критеріям із шести можливих. Зокрема, це стосується підприємств:
- які є резидентами «Дія.Сіті»;
- мінімальна сума податків (сплачених державі) яких перевищує еквівалент 1,5 млн євро за податковий рік;
- сума надходжень в іноземній валюті (окрім кредитів і позик) за звітний податковий рік перевищує 32 млн євро;
- які не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;
- які мають розмір зарплат не нижче середніх по регіону;
- включені до переліку об’єктів державної власності або ж важливих для забезпечення потреб територіальної громади.
У разі, якщо бізнес відповідає як мінімум трьом критеріям одночасно, він повинен надслати до Міністерства економіки та Генштабу ЗСУ список своїх співробітників (які є військовозобов’язаними), щоб їх забронювати.
Важливо знати, що бронювання під час дії воєнного стану стосується працівників критично важливих для української економіки підприємств. Однак у випадку, коли на цьому підприємстві працює за трудовим договором ФОП, він теж може отримати бронь.
Раніше ПЛ писала про те, як зареєструвати ФОП через «Дію».