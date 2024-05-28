Бизнес

Росіяни розповсюджують фейк щодо монополізації похоронного бізнесу в Україні: що потрібно знати

Російські пропагандистські ресурси поширюють фейковий сюжет від імені BBC про монополізацію похоронного бізнесу в Україні американською компанією.

Арина Марченко Send an email 11 часов ago
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Там зазначається, що нібито журналісти Bellingcat з’ясували, що похоронний бізнес в Україні монополізувала компанія, основним акціонером якої є колишній персональний асистент Хантера Байдена, сина діючого президента США Джо Байдена. 

Про це пише Первая Лента з посиланням на допис Центру протидії дезінформації в Telegram.

В Центрі наголошують, що цей сюжет є черговою вигадкою кремлівських пропагандистів, оскільки на офіційних сторінках Bellingcat будь-які матеріали щодо вищевказаної теми відсутні. Ба більше, такий репортаж відсутній і на офіційних ресурсах ВВС. 

«Відповідно, інформація з так званого сюжету також не відповідає дійсності», — заявили в ЦПД.

Варто зазначити, що вже не вперше російська пропаганда, намагаючись надати своїм фейкам більшої достовірності, поширює їх від імені авторитетних видань. Усі підроблені ролики мають схожі шаблони з використанням графіки міжнародних медіа й титрів без озвучування тексту. 

Раніше ПЛ писала про те, що «Нова пошта» відкрила відділення у ще одній європейській країні.

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Арина Марченко Send an email 11 часов ago
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