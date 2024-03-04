Велика Британія заявила про виділення кредитного ліміту на 250 мільйонів фунтів для українського бізнесу
З квітня українському бізнесу буде надано кредитний ліміт у розмірі 250 мільйонів фунтів стерлінгів від британської інвестиційної компанії British International Investment.
Було оголошено про відкриття кредитної лінії для приватного сектору України.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на 24 канал.
Гроші для бізнесу
BII оголосила про готовність виділити до 250 мільйонів фунтів для допомоги приватному сектору в Україні. Ці гроші будуть доступні через спеціальну платформу, що дозволяє інвестувати разом з іншими фінансовими установами в Україні.
Міністр економіки України Юлія Свириденко подякувала BII за готовність допомогти українському бізнесу і зазначила, що це дуже важливо для економічної стабільності й відновлення країни після війни.
«Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна. Радію, що відкриваємо для себе нових партнерів, а нові партнери відкривають для себе Україну», — зазначила Свириденко.
Також проводились обговорення шляхів глибшої співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями, зокрема через платформу спільних інвестицій під керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку.
Нагадаємо, у Раді зробили важливу заяву про щодо підвищення податків.