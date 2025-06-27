У США нова угода з Китаєм: Трамп розповів, у чому вона полягає

Вашингтон демонструє стратегічне перезавантаження торговельної політики: після багатомісячного загострення торговельних відносин із Пекіном Адміністрація президента Дональда Трампа офіційно оголосила про укладення нового торговельного договору з Китаєм.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний ютуб-канал Білого Дому.

Виступаючи перед журналістами, Трамп підкреслив, що США вже готують аналогічну двосторонню угоду з Індією — однією з ключових економік Азії, яка останнім часом активізує свої глобальні позиції.

«Ми щойно підписали угоду з Китаєм», — лаконічно зазначив американський лідер, не розкриваючи деталей домовленостей.

За його словами, наступною метою стане Нью-Делі, з яким адміністрація готує новий пакет домовленостей щодо доступу на ринки, тарифів і регуляторних бар’єрів.

Однак не всі держави можуть очікувати на дипломатичний підхід. Трамп попередив, що окремим країнам США не пропонуватимуть угоди, а просто повідомлять про нові умови:

«Відтепер ви платите мита на рівні 25-45%»

Це є, за його словами, «простим і ефективним способом», хоча, як підкреслив президент, його команда воліє рухатися шляхом переговорів і укладення договорів.

«Мої радники прагнуть укласти більше угод, ніж я б сам погодився», — заявив Трамп.

Відомо, що на початку квітня США ініціювали масштабну хвилю тарифного тиску на своїх торговельних партнерів: були введені імпортні мита на рівні від 10% до 49%. Проте вже 9 квітня Білий дім прийняв рішення про 90-денне призупинення дії цих тарифів.

Цей перехідний період було призначено для двосторонніх перемовин із країнами-партнерами, з метою укласти нові умови співпраці у форматі «один на один».

Найбільш вибуховим елементом нової політики США став конфлікт із Китаєм. Обидві сторони відповідали взаємним посиленням тарифів, унаслідок чого ставки експорту та імпорту досягли рекордного рівня — 145% з боку США та 125% з боку Китаю.

Економісти вже говорять про наймасштабніше двостороннє протистояння у торговельній сфері з часів післявоєнного світоустрою.

До того ж Трамп зробив новий натяк щодо зміни влади в Ірані.