Іран поставив новий ультиматум Ізраїлю та США: що вже відомо

Напруження на Близькому Сході продовжує наростати, створюючи додаткові геополітичні ризики для глобальної безпеки.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на ізраїльське видання The Times of Israel.

Керівництво Ірану офіційно заявило, що не готове розпочинати жодних переговорів щодо припинення вогню або укладення нової ядерної угоди доти, доки тривають військові дії з боку Ізраїлю.

Іранська сторона через посередників з Катару та Оману довела до відома західних партнерів свою жорстку позицію: будь-який формат переговорного процесу є можливим лише після завершення відповідної фази іранської військової відповіді на удари Ізраїлю.

Це стосується як припинення бойових дій, так і поновлення дискусій із США з питань оновлення ядерної угоди. Таким чином Тегеран демонструє стратегічну лінію на жорстке відстоювання своїх інтересів навіть в умовах наростаючого міжнародного тиску.

Джерела AFP підтверджують, що офіційний Тегеран націлений на предметні перемовини лише після завершення ескалаційної фази конфлікту.

Разом з тим інформація про нібито звернення Ірану до Катару та Оману з проханням залучити США до переговорів, як зазначає агентство, є недостовірною і не відповідає дійсності.

Тим часом США скорочує фінансову допомогу Україні.