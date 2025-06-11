США скорочує фінансову допомогу Україні: офіційна заява Хегсету
У США вирішили скоротити фінансову допомогу для Києва на тлі частих заяв про завершення війни.
Плани адміністрації США щодо оборонного бюджету на 2026 рік передбачають зменшення обсягів фінансування військової допомоги для України, що може вплинути на загальну безпекову ситуацію у Східній Європі.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.
Про це заявив очільник Пентагону у Вашингтоні, коментуючи стратегічні підходи до формування пріоритетів національної безпеки у довгостроковій перспективі.
У разі реалізації заявлених змін, Україна ризикує отримати значно менший обсяг критично важливих озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони, які протягом останніх двох років стали основною лінією оборони у протидії масованим ракетним обстрілам з боку Росії.
На тлі продовження бойових дій, що вимагають щоденного оновлення арсеналу високотехнологічної зброї, така позиція США викликає занепокоєння в українського уряду та країн-партнерів у Європі.
Зменшення фінансової підтримки може позначитися як на оперативній ефективності ЗСУ, так і на здатності цивільної інфраструктури України витримувати удари по об’єктах критичної енергетики та логістики.
Голова Пентагону зазначив, що попри коригування обсягів допомоги, Вашингтон і надалі залишається стратегічним партнером Києва. Проте, відповідальність за обороноздатність України дедалі більше переходитиме до самої держави та її європейських союзників, які мають активізувати внутрішнє виробництво озброєння і координацію між оборонними відомствами.
Оголошені наміри США можуть стати своєрідним сигналом для країн НАТО щодо необхідності перегляду формату колективної підтримки та довгострокового фінансування безпеки в регіоні. Водночас, для України постає новий виклик — зміцнювати оборонну стійкість за умов обмеженого зовнішнього ресурсу, розширюючи можливості внутрішнього ВПК та залучаючи нові партнерства у сфері безпеки.
До цього ж була названа офіційна чисельність армії України.