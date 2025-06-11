США скорочує фінансову допомогу Україні: офіційна заява Хегсету

Плани адміністрації США щодо оборонного бюджету на 2026 рік передбачають зменшення обсягів фінансування військової допомоги для України, що може вплинути на загальну безпекову ситуацію у Східній Європі.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Про це заявив очільник Пентагону у Вашингтоні, коментуючи стратегічні підходи до формування пріоритетів національної безпеки у довгостроковій перспективі.

У разі реалізації заявлених змін, Україна ризикує отримати значно менший обсяг критично важливих озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони, які протягом останніх двох років стали основною лінією оборони у протидії масованим ракетним обстрілам з боку Росії.

На тлі продовження бойових дій, що вимагають щоденного оновлення арсеналу високотехнологічної зброї, така позиція США викликає занепокоєння в українського уряду та країн-партнерів у Європі.

Зменшення фінансової підтримки може позначитися як на оперативній ефективності ЗСУ, так і на здатності цивільної інфраструктури України витримувати удари по об’єктах критичної енергетики та логістики.

Голова Пентагону зазначив, що попри коригування обсягів допомоги, Вашингтон і надалі залишається стратегічним партнером Києва. Проте, відповідальність за обороноздатність України дедалі більше переходитиме до самої держави та її європейських союзників, які мають активізувати внутрішнє виробництво озброєння і координацію між оборонними відомствами.

Оголошені наміри США можуть стати своєрідним сигналом для країн НАТО щодо необхідності перегляду формату колективної підтримки та довгострокового фінансування безпеки в регіоні. Водночас, для України постає новий виклик — зміцнювати оборонну стійкість за умов обмеженого зовнішнього ресурсу, розширюючи можливості внутрішнього ВПК та залучаючи нові партнерства у сфері безпеки.

До цього ж була названа офіційна чисельність армії України.