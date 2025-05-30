США розглядає можливість виходу з мирних переговорів по Україні: офіційна заява

У міжнародному дипломатичному просторі набирає обертів риторика, що прямо вказує на глибокий скепсис Вашингтону щодо готовності Москви до мирного діалогу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Інтерфакс».

Виконувач обов’язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі озвучив серйозне попередження: якщо російська сторона продовжить курс ескалації війни, США можуть переглянути саму доцільність участі в мирних перемовинах.

Така заява означає не лише зміну тону, а й можливий перехід до принципово нової фази міжнародної політики щодо конфлікту в Україні.

Заява Келлі чітко окреслює позицію Сполучених Штатів: дипломатичні зусилля тримаються виключно на надії на конструктивний діалог. Водночас він наголосив, що можливе згортання переговорних форматів не буде свідченням відмови США від засадничих принципів чи союзницьких зобов’язань.

Навпаки, це стане прямим сигналом того, що Вашингтон не бачить можливості досягти результату за наявних обставин. За словами Келлі, США залишаються відкритими до співпраці як з Україною, так і з Росією — але лише у разі, якщо обидві сторони демонструватимуть щиру зацікавленість у припиненні вогню та переході до змістовного діалогу.

Дипломат підкреслив, що позиція США незмінна: будь-яке обговорення мирного врегулювання має ґрунтуватися на добрій волі з обох сторін. І саме цей підхід, на думку Вашингтону, має стати основою будь-якої політичної домовленості. Келлі також згадав про налаштованість адміністрації Дональда Трампа на діалог із Москвою у сфері безпеки, зокрема в межах ініціатив, спрямованих на припинення конфлікту.

Він підкреслив, що нинішня угода, запропонована на міжнародному рівні, є найкращим можливим сценарієм для Кремля. У разі відмови від такої можливості, відповідальність за продовження кровопролиття та руйнувань ляже виключно на Росію.

Раніше ж повідомлялося про те, що президент США висловився щодо ракетних атак РФ по Україні.