У США погрожують вийти з переговорів по Україні: що трапилось

У вівторок американський Державний департамент через свою речницю Теммі Брюс озвучив однозначний сигнал: якщо переговорний процес щодо припинення війни в Україні не просунеться вперед, США можуть згорнути свою участь як посередника.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на CNN.

Це стало свідченням зростаючого розчарування Вашингтона відсутністю реального прогресу між сторонами конфлікту. Брюс зазначила, що нинішній етап переговорів вимагає від усіх учасників не загальних декларацій, а предметних і зважених пропозицій, які могли б стати основою для укладення мирної угоди. Вона наголосила, що ця вимога поширюється як на Москву, так і на Київ.

Офіційна заява прозвучала як переказ позиції державного секретаря США Марко Рубіо, котрий, за її словами, поділяє думку, що час дипломатичних реверансів вичерпано. Речниця уточнила, що остаточне рішення про подальшу участь у переговорах перебуває в компетенції президента Дональда Трампа, однак вже зараз сигнал подається чіткий: без зрушень США відмовляться від подальшої ролі у врегулюванні.

На уточнююче запитання кореспондента CNN, чи слід це трактувати як згортання американської підтримки європейським чи українським ініціативам, Брюс утрималась від прямої відповіді й лише повторила, що США не бачать достатньої віддачі від поточного формату діалогу.

У дипломатичних колах звернули увагу також на те, що Брюс не надала жодної інформації щодо наступних кроків держсекретаря Рубіо, особливо в контексті контактів із ключовими партнерами. Відомо, що минулого тижня він провів розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, ініційовану Москвою, а вже за добу обговорював ситуацію з головою зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девідом Леммі.

Втім, жодних анонсів майбутніх переговорів із представниками України або ЄС наразі не пролунало. Брюс дала лише обережний коментар про те, що «двері не зачинені остаточно», однак тон брифінгу засвідчив очевидну втому США від постійного тупцювання на місці.

Також у плані Трампа по завершенню війни в Україні викреслили 1 пункт.