В мире

Забуті сторінки історії: Найбільш недооцінені відкриття, що змінили світ

Карина Шевченко Send an email 1 час ago
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Історія
Історія

Історія знає чимало відкриттів, які свого часу залишалися непоміченими, але в подальшому докорінно змінили життя людства.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із таких є відкриття антибіотиків Александром Флемінгом – лише через десятиліття після відкриття пеніциліну його впровадили у медицину, що врятувало мільйони життів.

Цікаво, що на початку ХХ століття вчені не вірили у можливість лікування бактеріальних інфекцій за допомогою речовин природного походження.

Інший приклад – принцип роботи напівпровідників, що став основою сучасної електроніки, проте спочатку його значення не оцінили. Завдяки розвитку транзисторів та мікросхем ми сьогодні маємо комп’ютери, смартфони та інші цифрові пристрої.

Також серед недооцінених відкриттів – виявлення існування бактерій та вірусів, що кардинально змінило підхід до медицини та гігієни. Такі історії доводять, що навіть малопомітні на перший погляд наукові прориви можуть визначати майбутнє людства.

Нагадаємо, як почати заробляти на криптовалютах: найперші кроки та важливі поради.

Карина Шевченко Send an email 1 час ago
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