Одна з країн Європи вирішила ділитися розвідданими з Києвом: стало відомо, хто саме

Після припинення обміну розвідданими між Києвом і Вашингтоном, Велика Британія залишатиметься одним із ключових постачальників критично важливої інформації для України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на The Guardian.

Проте, за оцінками аналітиків, можливості британської розвідки не можуть повністю замінити американські ресурси через їхній менший масштаб та охоплення.

За даними джерел, Лондон продовжить аналізувати необроблені розвідувальні матеріали та передавати їх Україні, уникаючи передачі цих даних США. Це відповідає загальноприйнятій практиці обміну інформацією між союзниками та забезпечує автономність розвідувальної діяльності Британії.

Хоча технічні та аналітичні потужності Сполученого Королівства не можуть зрівнятися з можливостями Вашингтона, їхні дані все ж дозволять Україні утримувати певний рівень ситуаційної обізнаності, раннього попередження про атаки та зберігати здатність завдавати ударів по глибоких тилових об’єктах у Росії.

Видання The Guardian зазначає, що Велика Британія використовує широкий спектр методів збору інформації, включно із супутниковими системами, наземними станціями, літаками-розвідниками, такими як Rivet Joint, а також приховано розгорнутими наземними підрозділами.

Разом із відкритими джерелами ці дані відіграють ключову роль у плануванні операцій та зниженні ризиків для українських сил оборони.

Нагадаємо, що буде з Україною після сварки Зеленського і Трампа : ЗМІ спрогнозували 3 сценарії.