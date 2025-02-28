ЄС готується до переговорів щодо України: лідери обговорять призначення спецпредставника 

Наступного тижня лідери Європейського Союзу планують обговорити питання про призначення спецпредставника для можливих мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Bloomberg.

Це питання стало особливо актуальним після заяви президента США Дональда Трампа про намір вести переговори без участі Києва та ЄС. Відсутність представників України та ЄС на зустрічі в Ер-Ріяді лише посилила стурбованість Брюсселя.

Тим часом спецпредставник США Кіт Келлогг уже відвідав Київ і низку європейських столиць. Під час Мюнхенської конференції з безпеки він дав зрозуміти, що Вашингтон не вважає Євросоюз ключовим гравцем у переговорному процесі. У відповідь Україна звернулася до ЄС із проханням оперативно призначити свого офіційного представника для участі в майбутніх переговорах.

6 березня в Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому обговорюватимуть питання оборонної стратегії, переозброєння країн союзу і військової допомоги Україні. Також на порядку денному — питання про гарантії безпеки для України після можливого підписання угоди з Росією.

Очікується, що саміт може призвести до збільшення фінансування оборонних програм у країнах ЄС. Президент Євроради Антоніу Кошта вже направив офіційне запрошення президенту України взяти участь у цьому засіданні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, коли закінчиться війна в Україні: прогнози штучного інтелекту.