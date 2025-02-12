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Кіт «тримав у заручниках» авіалайнер із пасажирами: деталі незвичайної історії

Карина Шевченко Send an email 2 дня ago
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У Римі кіт став причиною дводенної затримки рейсу.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на GBnews.

Усе почалося, коли під час передпольотної перевірки екіпаж почув нявкання, яке виходило з переднього відсіку Boeing 737. Повідомляється, що під час передпольотної перевірки було почуто котячий звук, і пізніше було виявлено кота в передньому відсіку, де розміщено електричні системи та обладнання.

Спроби зловити тварину не увінчалися успіхом, оскільки кіт продовжив рухатися всередину літака, ховаючись в інших відсіках. Інженери спробували дістати тварину, знявши передні панелі вантажного відсіку, але не змогли її знайти, оскільки тварина переміщалася між різними відсіками.

Зрештою, ситуація вирішилася сама собою: кіт самостійно знайшов вихід і, пройшовши через відчинені двері, спустився сходами з борту літака.

Мявкання кота обійшлося компанії Ryanair у кілька тисяч фунтів стерлінгів, оскільки після інциденту літак Boeing 737 залишався на землі два дні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені розкрили таємницю найстарішої планети: чим вона особлива.

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Карина Шевченко Send an email 2 дня ago
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