Ультиматум Трампа спрацював: Панама ухвалила несподіване рішення

Влада Панами ухвалила несподіване рішення вийти з ініціативи «Один пояс, один шлях» після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на CNN».

Це сталося на тлі жорсткої позиції Вашингтона з приводу китайського впливу в регіоні. Як повідомляє «CNN», під час візиту до Панами 2 лютого Рубіо зустрівся з президентом країни Хосе Раулем Муліно і главою МЗС Хав’єром Мартінесом-Ачею.

Під час переговорів він висловив стурбованість Білого дому з приводу китайської присутності в районі Панамського каналу. Державний секретар наголосив, що Вашингтон розглядає нинішній статус-кво як загрозу і порушення Договору про постійний нейтралітет і експлуатацію каналу. Він також дав зрозуміти, що якщо ситуація не зміниться, США можуть вжити заходів для захисту своїх інтересів у регіоні.

Рішення Панами

Як стало відомо, незабаром після переговорів президент Муліно заявив журналістам, що Панама не буде продовжувати меморандум про приєднання до китайської ініціативи, підписаний у 2017 році. Ба більше, він допустив можливість дострокового розірвання угоди з Пекіном.

Цей крок став очевидною реакцією на тиск США. Таким чином, Вашингтон зумів домогтися від Панами конкретних дій, спрямованих на обмеження китайського впливу

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