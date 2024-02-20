В Іспанії вбили пілота РФ, який викрав Мі-8 для України: ГУР підтвердило інформацію

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на коментар представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова РБК-Україна.

«Можемо підтвердити факт смерті», — заявив Юсов.

Водночас в ГУР не стали уточнювати деталей стосовно причин смерті пілота.

Вчора, 19 лютого, іспанські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що ще 13 лютого в муніципалітеті Вільяхойоса було знайдено тіло українця.

Як писав проект Eureka News, загиблий нібито Максим Кузьмінов. Однак вік загиблого та вік Кузьмінова не збігаються. Російському льотчику зараз 27 років, а знайденому загиблому — 33 роки.

Пізніше загибель російського пілота прокоментували в Раді нацбезпеки України. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна пропонувала лишитися Максиму Кузьмінову в нашій країні.

Крім того, чиновник зазначив, що людям, які мають відношення «до тих чи інших подій» слід зберігати пильність, і вони «мали б дбати про ситуацію».

Варто нагадати, що 23 серпня 2023 року у мережі стали поширювати інформацію про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8.

Згодом стало відомо, що ГУР провело унікальну спецоперацію, в ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова. Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Викрадений гелікоптер передали українським захисникам.

Нагадаємо, у Повітряних силах прокоментували інформацію ЗМІ про отримання Україною літаків F-16 у червні.