Росіяни знову поскаржились на атаку дронів у кількох областях: що відомо

В Волгоградській області, зокрема, внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа на нафтопереробному заводі.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова в Telegram та росЗМІ.

Пожежа у Волгограді

Дані про потужну пожежу підтверджують представники екстрених служб та Міністерства надзвичайних ситуацій. Вона сталася в результаті падіння БПЛА на територію НПЗ в Червоноармійському районі Волгограда. Там пролунав вибух.

Зазначається, що вогонь поширився на 300 квадратних метрів. На місце події одразу ж прибули відповідні служби, вогонь намагаються загасити. За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає. В МНС Волгоррадської області заявили, що причини пожежі встановлюються.

РосЗМІ повідомили, що пожежа спалахнула на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Бєлгородська область

Про атаку безпілотника також повідомив губернатор Бєлгородської області. Чиновник заявив, що системи ППО нібито ліквідували дрон літакового типу. Це сталося у Новооскольському міському окрузі.

Як стверджує Гладков, що у результаті атаки ніхто не постраждав.

«Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби», — пише чиновник.

Воронезька область

Про нібито атаку дронів також заявляла влада Воронезької області.

Місцевий губернатор Олександр Гусєв розповів, що БПЛА був зафіксований та ліквідований «черговими засобами ППО» на підльоті до Воронежа. Крім того, за його словам, постраждалих та руйнувань на землі немає.

Раніше повідомлялось, що ГУР атакувало дронами нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі.