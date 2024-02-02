В Германии помощника депутата разоблачили в сотрудничестве с ФСБ

Стало известно, что он находится в тесном контакте с офицером российской спецслужбы.

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на расследование The Insider и Der Spiegel.

Как утверждают журналисты-расследователи, российский политтехнолог украинского происхождения Сергиенко был завербован Пятой службой ФСБ.

В августе прошлого года немецкие журналисты сообщали о том, что Сергиенко обсуждал с каким-то человеком в Москве возможности прекращения или замедления поставок немецких танков Украине. Сейчас в распоряжении журналистов оказалась переписка помощника депутата в соцсетях, и, как выяснилось, этим контактным лицом был полковник ФСБ Илья Вечтомов.

Сообщается, что Вечтомов является сотрудником Девятого управления Пятой службы ФСБ, который ответственный за Украину. Он также имеет паспорт на имя Ильи Векшина, по которому он ездил в Турцию и Беларусь, где встречался с завербованными украинскими гражданами.

Журналисты установили, что Сергиенко до 2022 года имел только гражданство Украины. Однако позже в этом же году получил гражданство РФ и ФРГ. Сейчас немецкие власти пытаются лишить Сергиенко немецкого гражданства. Также ему временно заблокировали пропуск в Бундестаг, запретив свободно передвигаться по зданию парламента.

В комментарии журналистам Сергиенко отверг все обвинения, отметив, что информация о его вербовке российскими спецслужбами не соответствует действительности. Он утверждает, что не знаком с Вечтомовым, а все его связи с Россией придуманы.

Напомним, пророссийская партия Германии добивается прекращения военной помощи Украине.