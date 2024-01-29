Общество

«Або ти 3 роки служиш, або 3 роки сидиш»: екскомандир «Айдару» закликав посилити покарання для ухилянтів

Ветеран та колишній командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий висловився про мобілізацію в Україні.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 29 января, 2024
0 1 минута чтения

За його словами, зараз військові отримують «квиток в один кінець». Окрім цього, Дикий вважає, що влада повинна посилити покарання для тих, хто відмовляється йти на війну.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на інтервю ветерана, яке вийшло на YouTube-каналі «Телеканал Прямий».

За думкою ветерана, в процесі мобілізації повинні бути дві «ключові норми» — запровадження граничного терміну служби та посилення відповідальності для ухилянтів.

Материалы по теме

«…наразі людина, коли одягає «піксель», то все, вона мусить воювати вже або до смерті, або до ампутації, або до перемоги. І якщо перемога через рік, то пощастило. А якщо через 10 років, ну то просто не пощастило. Цього не має бути. Має бути чітко встановлений граничний термін служби, після якого навіть під час війни ти вертаєшся додому», — сказав він.

Водночас замість військового, який повертається з фронту, «йде далі воювати той, хто ці попередні твої роки служби відсидів в тебе за спиною». Дикий вважає, що в Україні обов’язково має відбутися ротація.

Крім того, він висловився про другу не менш важливу норму в процесі мобілізації. Ветеран вважає, що держава повинна посилити відповідальність для тих, хто уникає служби в ЗСУ.

За словами Дикого, наразі, якщо людина відмовляється стати на облік, або ж не хоче проходити ВЛК чи «посилає» військкома з повісткою, вона має лише сплатити штраф у розмірі 1 тисячі 700 гривень.

Ветеран називає «абсурдом» те, що «пересічна невмотивована людина» постає перед вибором — піти служити з варіантом «до кінця життя, бо термін не встановлений», або ж заплатити штраф.

«Ми маємо усе ж цю саму пересічну людину нарешті поставити перед більш адекватним вибором: або ти 3 роки служиш, або ти 3 роки сидиш. Оце зовсім інший вибір буде», — резюмував ветеран.

Нагадаємо, в Україні вдвічі зростуть тарифи на електроенергію.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 29 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

Жінка з пологового у Маріуполі, фото з якою побачив весь світ, публічно підтримала Путіна

1 неделя ago

Експертка заявила, що для захисту від нових штамів COVID-19 потрібні нові вакцини

2 недели ago

ГУР завдало ударів по нафтобазі в Санкт-Петербурзі

2 недели ago

Окупанти вчергове завдали удару по Одеській області: подробиці атаки

2 недели ago
Back to top button