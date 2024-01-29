«Або ти 3 роки служиш, або 3 роки сидиш»: екскомандир «Айдару» закликав посилити покарання для ухилянтів

За його словами, зараз військові отримують «квиток в один кінець». Окрім цього, Дикий вважає, що влада повинна посилити покарання для тих, хто відмовляється йти на війну.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на інтерв’ю ветерана, яке вийшло на YouTube-каналі «Телеканал Прямий».

За думкою ветерана, в процесі мобілізації повинні бути дві «ключові норми» — запровадження граничного терміну служби та посилення відповідальності для ухилянтів.

«…наразі людина, коли одягає «піксель», то все, вона мусить воювати вже або до смерті, або до ампутації, або до перемоги. І якщо перемога через рік, то пощастило. А якщо через 10 років, ну то просто не пощастило. Цього не має бути. Має бути чітко встановлений граничний термін служби, після якого навіть під час війни ти вертаєшся додому», — сказав він.

Водночас замість військового, який повертається з фронту, «йде далі воювати той, хто ці попередні твої роки служби відсидів в тебе за спиною». Дикий вважає, що в Україні обов’язково має відбутися ротація.

Крім того, він висловився про другу не менш важливу норму в процесі мобілізації. Ветеран вважає, що держава повинна посилити відповідальність для тих, хто уникає служби в ЗСУ.

За словами Дикого, наразі, якщо людина відмовляється стати на облік, або ж не хоче проходити ВЛК чи «посилає» військкома з повісткою, вона має лише сплатити штраф у розмірі 1 тисячі 700 гривень.

Ветеран називає «абсурдом» те, що «пересічна невмотивована людина» постає перед вибором — піти служити з варіантом «до кінця життя, бо термін не встановлений», або ж заплатити штраф.

«Ми маємо усе ж цю саму пересічну людину нарешті поставити перед більш адекватним вибором: або ти 3 роки служиш, або ти 3 роки сидиш. Оце зовсім інший вибір буде», — резюмував ветеран.

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