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Зрадниця  Анна Асті після скандалу з «голою вечіркою» виїхала із Росії разом з чоловіком

Артистка вирішила перечекати, поки ситуація навколо скандальної події не вчухне.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 час agoОбновлено: 19 января, 2024
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Співачка Анна Асті, яка втікла до Росії та отримала російське громадянство, неочікувано виїхала з РФ після скандальної «голої вечірки», на якій виступала. Артистка разом із чоловіком поїхала «перезимувати», і, можливо, повернеться аж у березні.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на російські Telegram-канали.

Варто зауважити, що за участь у вечірці Івлєєвої поплатилися багато російських зірок, серед яких дісталося і Анні Асті. Її райдер, як і виступи на корпоративи різко впали в ціні. Багато концертів, у тому числі новорічних, було скасовано, а великий тур, який планувався на березень, наразі під питанням.

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Куди поїхала Анна Асті, невідомо, проте після зимівлі вона хоче повернуться, коли пристрасті по «голій вечірці» трохи вщухнуть. Великий концерт зірки в Сочі, який був запланований на початок 2024 року, поки що перенесли на січень 2025 року, а чи відбудеться тур у березні, поки точно сказати не можна.

Що стосується райдера Анни Асти на концерти, то її апетити зменшилися. Тепер вона просить всього 600 тисяч рублів, з яких 500 тисяч на світло і звук, а 100 тисяч на харчування всієї команди.

Цінник на приватні виступи також різко впав. Раніше за виступ на заході Анна Асті просила 10 млн. рублів, а зараз лише 7 млн. рублів.

Раніше повідомлялось, що в Росії хочуть заборонити критичне мислення.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 час agoОбновлено: 19 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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