Раду Україна-НАТО вперше проведуть на рівні начальників збройних сил

Вона запланована на січень 2024 року.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на пресслужбу НАТО.

Засідання військового комітету — найвищого військового органу НАТО — заплановане на 17-18 січня. В ньому приймуть участь начальники збройних сил країн-союзників, а також їхній колега зі Швеції. Головою засідання буде голова військового комітету адмірал Роб Бауер.

Під час першого дня планується, що начальники ЗС проведуть низку засідань, на яких, зокрема, буде обговорене питання оборонної промисловості, оперативної сумісності, дорожньої карти щодо адаптації до поточних та майбутніх загроз, протиповітряної та протиракетної оборони. Також учасники дадуть додаткові вказівки та рекомендації щодо військового стримування та оборонних пріоритетів НАТО.

«На останньому засіданні першого дня начальники ЗС вперше зустрінуться у форматі Ради НАТО-Україна. Вони обговорять агресивну війну Росії проти України, ситуацію на місцях, а також подальшу підтримку України з боку НАТО та союзників», — уточнюють в Альянсі.

На другий день заплановане засідання за участі представників з Австралії, Австрії, Ірландії, Нової Зеландії, Швейцарії, Японії та Кореї.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по складах росіян в окупованому Маріуполі.