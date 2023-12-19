«Виникне нова ситуація»: президент Чехії заявив про «значні зрушення» у війні в Україні у наступному році

Це пов’язано з президентськими виборами в РФ і Сполучених Штатах Америки, які пройдуть навесні.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на інтерв’ю президента Чехії для Seznam Zpravy.

За словами Павела, в наступному році у російсько-українській війні очікуються «значні зрушення». Чеський глава зазначає, що поки все вказує на те, що ці зміни будуть не такими, на які всі сподіваються.

«Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу», — наголосив лідер Чехії.

Він нагадав, що у 2024 році у США та Росії пройдуть президентські вибори. І якщо результат виборів у Росії вже відомий, то однозначно сказати, хто стане президентом США наразі не можна.

Як зауважив Павел, результат виборів у РФ і США призведе до певних змін на полі бою.

«Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що про жодні мирні переговори не може бути й мови доти, доки не стане зрозумілим результат виборів у Сполучених Штатах», — додав чеський президент.

Політик вважає, що зараз російський диктатор сподівається на перемогу колишнього президента США Дональда Трампа у виборах, тому що той не зважатиме на думку України чи Європи. Путін прагне до компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а решті доведеться з цим змиритися.

«Звичайно, така ситуація нам не вигідна і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований», — резюмував Павел.

Раніше повідомлялось, що Росія має проблеми з виробництвом ракет.