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Министр обороны Великобритании сообщил, чего ожидать от Путина на 9 мая

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 30 апреля, 2022
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Президент Российской Федерации может в этот день объявить всеобщую мобилизацию

Министр обороны Великобритании сообщил, чего ожидать от Путина на 9 мая

Что готовит глава России на 9 мая / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию. Все для того, чтобы нанести решающий удар по Украине.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Daily Mail.

По словам британского министра, одним из аргументов Путина станет призыв к новой войне с "нацистами" всего мира. Массовую мобилизацию президент РФ может огласить на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.

Министр обороны Великобритании сообщил, чего ожидать от Путина на 9 мая

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"Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву для того, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", — сказал Уоллес.

В "ДНР" отказались от парада на 9 мая

В так называемой "ДНР" приняли решение не проводить военный парад и марш "Бессмертного полка" на 9 мая. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что парад состоится, но только после "освобождения" территории всей Донецкой области от украинских войск.

Отказ от массовых мероприятий Пушилин обосновал соображениями безопасности и якобы угрозой обстрела массового скопления людей и инфраструктуры. По его словам, акция "Бессмертный полк" будет в интерактивном формате.

Ранее мы писали:

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  • Цирк абсурда и дешевый спектакль: модные бутики в Москве обязали украсить витрины к 9 мая

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 30 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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