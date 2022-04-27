В Курске в 120 км от границы с Украиной слышны взрывы, а в Белгородской области горит склад боеприпасов (видео)

В России опять неспокойно

В Курсе слышны взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

В России жители Курска сообщают о взрывах. По словам очевидцев, грохот слышен как на улицах города, так и на окраинах.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"А в Курске… догадайтесь что? Правильно, слышны взрывы. Да что же такое, "пороблено"? Снова ФСБ запугивает своих россиян. В соцсетях россияне делятся переживаниями. Их успокаивают, что это ПВО работает. Наверное, снова те хохлы атаковали", – говорится в сообщении.

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Кроме того, российские СМИ сообщают, что одна из жительниц города Курска получила ответ от городской экстренной службы, что в городе работают системы ПВО.

Также губернатор Белгородской области Гладков сообщил о звуках, похожих на взрывы. Он добавил, что пока "ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука". Позже он добавил, что горит склад боеприпасов в области.

Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской областиупал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию.

По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

Кроме того, в Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах также не было никаких упоминаний.

Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

По материалам: Сегодня