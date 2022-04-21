ФСБ РФ арестовала «министра внутренних дел «ЛНР»: сидит в СИЗО Ростова
На фоне неудач на фронте Москва начала проводить чистки руководителей так называемой «ЛНР»
ФСБ РФ арестовала Игоря Корнета. Фото: коллаж "Сегодня"
На фоне неудач на фронте Москва начала проводить чистки руководителей так называемой «ЛНР». В результате арестовали «министра внутренних дел "ЛНР" генерал-майора» Игоря Корнета.
Об этом сообщает ГУ разведки Министерства обороны Украины.
«По полученной ГУР МО Украины информации, «министр внутренних дел ЛНР генерал-майор» Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону", — говорится в сообщении.
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Арест "министра внутренних дел "ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квазигосударства.
"Однако со стороны главы так называемой "ЛНР" Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", — отметили в ГУР МО.
«Министра внутренних дел "ЛНР" генерал-майора» Игоря Корнета арестовали. Фото: ГУР МО
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По материалам: Сегодня